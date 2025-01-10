В каких странах для граждан РК действует безвизовый режим

В августе 2024 года Казахстан также утвердил соглашение о безвизовом режиме с Таиландом, который будет действовать на постоянной основе. Ранее Таиланд вводил для казахстанцев временный безвизовый режим, который действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Граждане государства одной стороны освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней). При этом срок действия действительных проездных документов должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, с 15 июля 2024 года Таиланд продлил для казахстанцев пребывание в стране без визы до 60 дней.