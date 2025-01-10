В каких странах для граждан РК действует безвизовый режим

В мировом рейтинге силы паспорта Казахстан сейчас находится на 52 месте, которое наша страна делит с Гайаной (Южная Америка) и Таиландом. Так, согласно Passport Index, граждане РК могут посетить без визы 46 стран, еще в 50 получить ее по прибытии, но в 102 государствах казахстанцам потребуется виза. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор стран, куда граждане Казахстана могут отправиться без визы в настоящее время.
В списке стран с сайта Министерства иностранных дел РК всего 195 государств — последнее обновление было 22 февраля 2024 года. Поэтому сразу отметим изменения, которые произошли после этой даты. Так, 25 мая 2024 года вступил в силу взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом. Граждане обеих сторон, обладающие действующими национальными паспортами, могут находиться на территории друг друга без визы в течение 30 календарных дней со дня въезда (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в шесть месяцев).
В августе 2024 года Казахстан также утвердил соглашение о безвизовом режиме с Таиландом, который будет действовать на постоянной основе. Ранее Таиланд вводил для казахстанцев временный безвизовый режим, который действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Граждане государства одной стороны освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней). При этом срок действия действительных проездных документов должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, с 15 июля 2024 года Таиланд продлил для казахстанцев пребывание в стране без визы до 60 дней.
24 октября 2024 года вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Казахстаном и специальным административным районом Макао Китайской Народной Республики. Граждане обеих сторон, обладающие действующими национальными паспортами, могут беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории друг друга без визы в течение 14 календарных дней.
В ноябре 2024 года стало известно о том, что Казахстан и Сент-Китс и Невис (государство в восточной части Карибского моря — Ред.) утвердили взаимный безвизовый режим. Владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда.
5 января 2025 года сообщалось, что Казахстан и Марокко планируют ввести взаимный безвизовый режим. Страны уже приняли соглашения об освобождении визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов. Министерство иностранных дел Казахстана разместило постановление об утверждении этого документа на портале «Открытые НПА». Так, согласно нему, граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с даты их въезда. Срок действия действительных национальных/общегражданских паспортов должен быть не менее 3 месяцев.
Таким образом, сейчас казахстанцы могут посетить без визы следующие страны:
Азия: 19 стран и два специальных административных района Китая.
— Азербайджан — в случае пребывания свыше 30 дней гражданин РК обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства;- Армения — до 180 дней;- Вьетнам — до 30 дней;- Гонконг (Китай) — до 14 дней;- Грузия — до одного года;- Иран — до 14 дней;- Катар — до 30 дней;- Китай — до 30 дней;- Корея — до 30 дней: с 1 апреля 2022 года действует система электронного разрешения на въезд в Корею (K-ETA — Korea Electronic Travel Authorization);- Кыргызстан — в случае пребывания свыше 30 дней гражданин РК обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства;- Макао (Китай) — до 14 дней;- Малайзия — до 30 дней;- Мальдивская Республика — до 30 дней;- Монголия — до 90 дней;- ОАЭ — до 30 дней;- Оман — до 14 дней;- Таджикистан — в случае пребывания свыше 30 дней гражданин РК обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства;- Таиланд — до 60 дней;- Турция — до 90 дней (в течение 180 дней);- Узбекистан — в случае пребывания свыше 30 дней гражданин РК обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства;- Филиппины — до 30 дней.
Америка: девять стран.
— Аргентина — до 30 дней;- Барбадос — до 28 дней;- Бразилия — до 30 дней;- Доминиканская Республика — до 60 дней (исключительно в целях туризма);- Колумбия — до 90 дней;- Никарагуа — до 30 дней;- Сент-Винсент и Гренадины — до 180 дней;- Сент-Китс и Невис — до 90 дней;- Эквадор — до 30 дней.
Африка: три страны.
— Намибия — до 30 дней;- Сейшельские острова — до 30 дней;- Тунис — до 30 дней.
Европа: семь стран.
— Албания — до 90 дней;- Андорра — до 90 дней;- Беларусь — в случае пребывания свыше 30 дней гражданин РК обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства;- Молдова — до 90 дней;- Россия — до 90 дней;- Сербия — до 30 дней;- Украина — до 90 дней.
В этом списке 40 стран.
До 14 дней казахстанцы могут находиться без визы в Гонконге (Китай), Иране, Макао (Китай), Омане. До 28 дней — на Барбадосе. До 60 дней — в Таиланде, Доминиканской Республике (исключительно в целях туризма). До 90 дней — в Албании, Андорре, Колумбии, Молдове, Монголии, Сент-Китсе и Невисе, Турции (в течение 180 дней), России, Украине. До 180 дней — в Армении, Сент-Винсенте и Гренадинах. До одного года — в Грузии. И до 30 дней — в остальных упомянутых в списке странах (их всего 21).
Отметим, в ноябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 86 государств и имеет прямое авиасообщение с 31 страной.