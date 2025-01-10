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Полиция и прокуратура Владивостока объявили бой рынку с «просрочкой»

Во Владивостоке надзорные органы разбираются с упорной торговлей просроченными продуктами на рынке в районе площади Баляева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Ранее сообщалось, что магазин с партией «просрочки» выявили в районе улицы Адмирала Юмашева, затем в социальных сетях была распространена информация о том, что один из магазинов такого рода разгромили хулиганы.

Сигналы о торговле продуктами питания с истёкшим сроком годности продолжали поступать от горожан, и силовики решили провести очередную проверку: на место выехали исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев совместно с начальником УМВД России по Владивостоку Денисом Боклаговым. Также на рынок вызвали районных полицейских — начальника отдела и начальника районных участковых с подчинёнными.

Правоохранители и прокурор пообщались с местными жителями. Все их вопросы свелись к следующему:

«Почему нарушения выявляют обычные граждане, а к приходу правоохранителей незаконных торговцев и след простыл?».

«Какие меры принимаются, чтобы в корне изменить ситуацию, обеспечив безопасность жителей краевой столицы?» — резюмировали в прокуратуре.

В торговой зоне проведут несколько полицейских рейдов, прокуратура держит эти мероприятия и их результативность на контроле.

торговля