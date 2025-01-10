Полиция и прокуратура Владивостока объявили бой рынку с «просрочкой»

Ранее сообщалось, что магазин с партией «просрочки» выявили в районе улицы Адмирала Юмашева, затем в социальных сетях была распространена информация о том, что один из магазинов такого рода разгромили хулиганы.
Сигналы о торговле продуктами питания с истёкшим сроком годности продолжали поступать от горожан, и силовики решили провести очередную проверку: на место выехали исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев совместно с начальником УМВД России по Владивостоку Денисом Боклаговым. Также на рынок вызвали районных полицейских — начальника отдела и начальника районных участковых с подчинёнными.
Правоохранители и прокурор пообщались с местными жителями. Все их вопросы свелись к следующему:
«Почему нарушения выявляют обычные граждане, а к приходу правоохранителей незаконных торговцев и след простыл?».
«Какие меры принимаются, чтобы в корне изменить ситуацию, обеспечив безопасность жителей краевой столицы?» — резюмировали в прокуратуре.
В торговой зоне проведут несколько полицейских рейдов, прокуратура держит эти мероприятия и их результативность на контроле.