Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах

По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.