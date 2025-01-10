Энергетика, ИИ и не только: Узбекистан и ОАЭ нарастят сотрудничество в нескольких сферах

С этой целью министр инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Лазиз Кудратов посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел ряд встреч и переговоров с официальными лицами и руководителями крупных компаний этой страны.
По данным ведомства, во время встреч участники рассмотрели возможности наращивания сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта, а также вопросы расширения портфеля совместных инвестиционных проектов и другие, входящие в повестку развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.