1,8 миллиона квадратных метров жилья ввели в Екатеринбурге

Так, в прошлом году в уральской столице построили два крупных образовательных учреждения: школу на 1,2 тысячи мест в Академическом районе и школу на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской. Также уже получено разрешение на ввод школы на улице Советской, она откроет двери для учеников уже в этом учебном году.