1,8 миллиона квадратных метров жилья ввели в Екатеринбурге

В 2024 году в Екатеринбурге были введены 1,8 миллиона квадратных метров жилья: около 1,5 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах, 920 тысяч «квадратов» индивидуального жилья, 921 тысяча квадратных метров нежилой недвижимости.
Так, в прошлом году в уральской столице построили два крупных образовательных учреждения: школу на 1,2 тысячи мест в Академическом районе и школу на 1,5 тысячи мест на улице Рощинской. Также уже получено разрешение на ввод школы на улице Советской, она откроет двери для учеников уже в этом учебном году.
В конце года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена», а также зданий мирового и федерального суда в Академическом, в стадии строительства находится ФОК на улице Кировоградская, детский сад на 300 мест с ясельными группами в ЖК «Изумрудный бор», школа на 1,5 тысячи мест в квартале улиц Щорса — Машинная — набережная реки Исеть, корпус детской музыкальной школы № 7 имени Рахманинова и другие объекты.