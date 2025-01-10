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Московские ярмарки выходного дня открылись после новогодних каникул

Павильоны расположены недалеко от станций метро, вблизи жилых кварталов и в других многолюдных местах.

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10 января в Москве после праздников вновь заработали ярмарки выходного дня. 28 торговых площадок открыты с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Там можно купить свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия и другие продовольственные товары более чем из 40 регионов страны.

С февраля прошлого года ярмарки выходного дня работают круглогодично благодаря павильонам, оборудованным системами отопления, вентиляции и кондиционирования. В них комфортно находиться и покупателям, и продавцам. Все представленные на прилавках товары тщательно проверяют столичные специалисты ветеринарной службы.

Ярмарки выходного дня расположены недалеко от станций метро, вблизи жилых кварталов и в других многолюдных местах. Узнать их адреса можно на портале mos.ru.

Больше информации о деятельности столичного Департамента торговли и услуг — в официальном телеграм-канале ведомства.

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