Япония ввела санкции против гендиректора НМЗ Василия Шупранова

Ограничительные меры, принятые кабмином Японии в пятницу, также коснулись десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира — Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции и Грузии.
Документом также запрещён экспорт в России 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.
Согласно информации, в станционный список попал руководитель Нижегородского машиностроительного завода (генеральный директор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы») Василий Шупранов.
Как уточняет телеканал «360», среди физлиц в новый санкционный список Японии попали гендиректор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО «ПСВ Технологии» Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Санкции в отношении его предполагают заморозку активов в случае их обнаружения.
Напомним, Василий Шупранов в октябре 2011 назначен генеральным директором ПАО «НМЗ», оставаясь при этом и директором Нижегородского завода 70-летия Победы (оба предприятия — филиалы Концерна ПВО «Алмаз — Антей»).
В конце 2020 года было официально объявлено о слиянии двух филиалов в одно акционерное общество — «Нижегородский завод 70 — летия Победы».
Ранее против нижегородца уже ввели санкции США. В июне 2024 года Япония ввела санкции в отношении завода 70-летия Победы, АО «Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина» и ООО «Промышленные технологии».