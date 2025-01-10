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Япония ввела санкции против гендиректора НМЗ Василия Шупранова

Правительство Японии приняло новый пакет антироссийских санкций, которые касаются 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из РФ.

Ограничительные меры, принятые кабмином Японии в пятницу, также коснулись десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира — Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции и Грузии.

Документом также запрещён экспорт в России 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

Согласно информации, в станционный список попал руководитель Нижегородского машиностроительного завода (генеральный директор АО «Нижегородский завод 70-летия Победы») Василий Шупранов.

Как уточняет телеканал «360», среди физлиц в новый санкционный список Японии попали гендиректор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО «ПСВ Технологии» Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Санкции в отношении его предполагают заморозку активов в случае их обнаружения.

Напомним, Василий Шупранов в октябре 2011 назначен генеральным директором ПАО «НМЗ», оставаясь при этом и директором Нижегородского завода 70-летия Победы (оба предприятия — филиалы Концерна ПВО «Алмаз — Антей»).

В конце 2020 года было официально объявлено о слиянии двух филиалов в одно акционерное общество — «Нижегородский завод 70 — летия Победы».

Ранее против нижегородца уже ввели санкции США. В июне 2024 года Япония ввела санкции в отношении завода 70-летия Победы, АО «Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина» и ООО «Промышленные технологии».

санкции