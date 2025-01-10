Новосибирск стал лидером по субсидируемым авиарейсам в 2025 году

Росавиация опубликовала перечень субсидируемых авиарейсов на 2025 год, включающий 267 направлений по всей стране. В списке 77 маршрутов из Сибирского федерального округа, при этом лидерами по числу льготных направлений стали Новосибирск и Красноярск, на каждый из которых приходится по 22 маршрута.
Из Новосибирска перевозки по сниженным тарифам будет в основном осуществлять авиакомпания S7, которая заявлена на рейсы в 20 городов России. Также из столицы Сибири по субсидированным ценам можно будет улететь в Салехард и Тобольск. Из Красноярска льготные билеты предоставляют «Красавиа» и «Аэрофлот» по 22 направлениям.
В новом перечне добавлено 72 межрегиональных маршрута, не проходящих через Москву. В частности, сибирякам станет доступен субсидированный рейс из Горно-Алтайска в Уфу.