Волгоградцам рассказали о внедрении цифрового рубля

Группа депутатов внесла в российский парламент законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, а также интегрирование универсального QR-кода в расчеты.
Предлагается внести поправки в закон «О национальной платежной системе». Системно значимые кредитные организации уже с 1 июля 2025 г. должны будут обеспечить волгоградцам и всем россиянам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля.
Банки с универсальной лицензией должны будут это сделать спустя год — с 1 июля 2026 г. Еще позже — с 1 июля 2027 г. полноценно работать с цифровым рублем будут все кредитные организации. Таким образом, законопроект предусматривает отложенный срок вступления в силу, учитывая необходимость подготовки кредитных организаций и торгово-сервисных предприятий к соблюдению устанавливаемых требований.
Планируется также внести поправку в закон о защите прав потребителей, согласно которой с 1 июля текущего года продавцы будут обязаны предоставлять возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. Исключение составят те места продажи, где это невозможно сделать по техническим причинам — отсутствует мобильная связь или доступ к интернету.
При этом, как сообщает Банк России, с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. эта обязанность распространяется на продавцов с выручкой свыше 30 млн рублей за прошлый год; с 1 июля 2026 г. по 1 июля 2027 г. обязательство будет распространяться на тех, чья выручка превышает 20 млн рублей.
Напомним, что цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличному и безналичному виду денег. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. При этом представители бизнеса, а также занятые в других сферах волгоградцы, как и все жители России, будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.