Волгоградцам рассказали о внедрении цифрового рубля

Напомним, что цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличному и безналичному виду денег. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. При этом представители бизнеса, а также занятые в других сферах волгоградцы, как и все жители России, будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.