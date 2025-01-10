За год с вокзалов и станций СвЖД отправили 33 миллиона пассажиров

Это на 4,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.
В пригородном сообщении на Свердловской магистрали было отправлено 24,9 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем — 8,4 млн пассажиров (+4,4%). Пассажирооборот составил 8,8 млрд пасс-км (+2,4%).
В декабре прошедшего года с вокзалов и станций отправили 2,5 млн пассажиров (+3,8%). В пригородном сообщении — 1,8 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем — 0,7 млн (+1,7%). Пассажирооборот составил 715 млн пасс-км.
Всего на РЖД в 2024 году было отправлено 1,284 млрд пассажиров (+7%). В пригородном сообщении — 1,156 млрд пассажиров (+7,3%), в дальнем следовании −127,4 млн пассажиров (+4,4%). Пассажирооборот составил 143,7 млрд пасс-км (+5,5%).
«МК-Урал» ранее писал, что 255 тысяч пассажиров обслужили сотрудники международного аэропорта «Кольцово» за минувшие новогодние и рождественские каникулы.
Максимально интенсивный трафик аэропорт продемонстрировал в предпраздничные дни — 29 декабря было обслужено 206 рейсов, а 30 декабря — 202 рейса. В наступившем году наибольшая нагрузка пришлась на 5 января — 193 рейса.