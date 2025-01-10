Бензин резко подорожал в Свердловской области

В среднем на заправках компании «Лукойл» (там цена традиционно выше) стоимость АИ-92 составляет более 56 рублей, АИ-95 — свыше 61 рубля. Чуть ниже цены на «Газпромнефти»: в Екатеринбурге они в зависимости от марки бензина составляют 55−60 рублей.
Дело в том, что с 1 января в очередной раз повышен акциз на бензин. Он стал больше сразу на 14%.
«Кроме увеличения акцизов с января повышается уровень налоговой нагрузки для всех нефтедобывающих компаний (из-за новой формулы расчета цены нефти, используемой для налогообложения), а также увеличивается стоимость транспортировки нефти по трубопроводам», — напоминает экономист Евгений Сидоров.
Подорожание бензина в 2025 году далеко не единственное. Традиционно топливо начинает становиться дороже к весне, к началу посевной кампании. Однако в этом году на увеличивающийся спрос может наложиться дефицит производства.
«Хотя Росстат закрыл статистику по производству топлива, но из других источников видно, что общее производство нефтепродуктов в России по итогам 11 месяцев 2024 года сократилось на 2,4% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Но из-за санкций на поставку оборудования для нефтеперерабатывающих заводов ситуация вряд ли изменится кардинально к весне 2025 года», — предполагает экономист. Цена на бензин чувствительна для потребителей: цена топлива закладывается в конечную цену как продуктов питания, так и промтоваров.