Бензин резко подорожал в Свердловской области

«Хотя Росстат закрыл статистику по производству топлива, но из других источников видно, что общее производство нефтепродуктов в России по итогам 11 месяцев 2024 года сократилось на 2,4% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Но из-за санкций на поставку оборудования для нефтеперерабатывающих заводов ситуация вряд ли изменится кардинально к весне 2025 года», — предполагает экономист. Цена на бензин чувствительна для потребителей: цена топлива закладывается в конечную цену как продуктов питания, так и промтоваров.