В список компаний включены Казанский пороховой завод, Марийский машиностроительный завод, Тамбовский пороховой завод, Новосибирский патронный завод, Московский институт теплотехники и другие организации. Санкции включают заморозку активов и ограничения на экспорт.
Япония ввела санкции против «Тимер Банка» и Казанского порохового завода
Япония ввела санкции против 29 организаций и 3 банков из России, включая «Тимер Банк» и Казанский пороховой завод. Решение опубликовано кабинетом министров Японии.