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Япония ввела санкции против «Тимер Банка» и Казанского порохового завода

Япония ввела санкции против 29 организаций и 3 банков из России, включая «Тимер Банк» и Казанский пороховой завод. Решение опубликовано кабинетом министров Японии.

В список компаний включены Казанский пороховой завод, Марийский машиностроительный завод, Тамбовский пороховой завод, Новосибирский патронный завод, Московский институт теплотехники и другие организации. Санкции включают заморозку активов и ограничения на экспорт.

Помимо организаций и банков Санкции затрагивают 11 физических лиц. Среди них — генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков и другие.

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