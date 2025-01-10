В Свердловской области за праздники вывезли 34,5 тысячи тонн мусора

Из населенных пунктов Свердловской области в новогодние праздники 2025 года вывезли 34,5 тысячи тонн мусора, что на 5% больше, чем за аналогичное время в минувшем году. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок в каникулы вывозили ежедневно. Ко многим площадкам подъехать было проблемно из-за плохих подъездов и припаркованных автомобилей.
Всего с 29 декабря по 8 января сбором и вывозом мусора из населенных пунктов Свердловской области занимались больше 1000 рабочих и 589 единиц спецтехники.