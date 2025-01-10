Мэрия Самары сдаст в аренду на 49 лет три здания-памятника

Первый лот связан с правом заключить договор аренды неиспользуемого объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, находящегося в неудовлетворительном состоянии и относящегося к муниципальной собственности. Речь идет о «Доме Рамзина» — нежилом здании общей площадью 571,6 кв.м на ул. Водников, 40 в Самарском районе.
В документации отмечается, что целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору, — «проведение работ по сохранению арендного объекта и его использование для ведения хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия, позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».
Начальная цена торгов — 571,6 рубля, шаг аукциона — 28 рублей 60 копеек.
В качестве второго лота к аренде предлагается «Дом Сажина» — нежилое здание на 460 «квадратов» по ул. Ленинской, 159−161/66 в Ленинском районе. Этот ОКН также находится в неудовлетворительном состоянии, а начальная цена аукциона составляет 460 рублей с шагом в 23 рубля.
Третий лот — «Дом Тимофеева», нежилое здание «в неудовлетворительном состоянии» площадью 601 кв. метр на ул. Куйбышева, 38 в Самарском районе. Начальная цена аукциона — 601 рубль, шаг торговой сессии — 30 рублей.
Победители аукциона определятся после 19 февраля.