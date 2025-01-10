Мэрия Самары сдаст в аренду на 49 лет три здания-памятника

В качестве второго лота к аренде предлагается «Дом Сажина» — нежилое здание на 460 «квадратов» по ул. Ленинской, 159−161/66 в Ленинском районе. Этот ОКН также находится в неудовлетворительном состоянии, а начальная цена аукциона составляет 460 рублей с шагом в 23 рубля.