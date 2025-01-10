Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Самары сдаст в аренду на 49 лет три здания-памятника

Департамент управления имуществом Самары объявил о начале торгов, связанных с арендой трех муниципальных зданий, являющихся памятниками истории и культуры. Власти намерены сдать их в аренду сроком на 49 лет.

Первый лот связан с правом заключить договор аренды неиспользуемого объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, находящегося в неудовлетворительном состоянии и относящегося к муниципальной собственности. Речь идет о «Доме Рамзина» — нежилом здании общей площадью 571,6 кв.м на ул. Водников, 40 в Самарском районе.

В документации отмечается, что целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору, — «проведение работ по сохранению арендного объекта и его использование для ведения хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия, позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях».

Начальная цена торгов — 571,6 рубля, шаг аукциона — 28 рублей 60 копеек.

В качестве второго лота к аренде предлагается «Дом Сажина» — нежилое здание на 460 «квадратов» по ул. Ленинской, 159−161/66 в Ленинском районе. Этот ОКН также находится в неудовлетворительном состоянии, а начальная цена аукциона составляет 460 рублей с шагом в 23 рубля.

Третий лот — «Дом Тимофеева», нежилое здание «в неудовлетворительном состоянии» площадью 601 кв. метр на ул. Куйбышева, 38 в Самарском районе. Начальная цена аукциона — 601 рубль, шаг торговой сессии — 30 рублей.

Победители аукциона определятся после 19 февраля.

архитектура