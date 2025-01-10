На рынке труда Самарской области растет конкуренция

На рынке труда Самарской области в начале января 2025 года наблюдается умеренная конкуренция. На 1 вакансию в регионе (по итогам декабря) приходится 4,5 резюме, что считается лучшим показателем в 2024 году. При этом границей нормы считается 4,0 резюме на вакансию, показатель ниже говорит о дефиците кадров.