Размер прожиточного минимума пенсионера увеличили на Кубани

В связи с увеличением размера прожиточного минимума для пенсионеров, изменился размер и некоторых пособий. Так, с нового года выросли выплаты по единому пособию для детей и беременных женщин, а также по пособию, которое выплачивается при рождении первого ребёнка до трёх лет. Кроме того, увеличилась федеральная социальная доплата, рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.