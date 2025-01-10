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Размер прожиточного минимума пенсионера увеличили на Кубани

Если неработающие пенсионеры получают пенсию, размер которой не достигает прожиточного минимума для пенсионеров, им полагается доплата. Сумма доплаты определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае.

С 1 января 2025 года в Краснодарском крае установлен новый размер прожиточного минимума для пенсионеров — 14 641 рубль.

В связи с увеличением размера прожиточного минимума для пенсионеров, изменился размер и некоторых пособий. Так, с нового года выросли выплаты по единому пособию для детей и беременных женщин, а также по пособию, которое выплачивается при рождении первого ребёнка до трёх лет. Кроме того, увеличилась федеральная социальная доплата, рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

— Перерасчет размера социальной доплаты каждому пенсионеру производится беззаявительно. Пенсионеров избавили от необходимости сбора справок и личного обращения в Соцфонд или МФЦ для получения господдержки, — прокомментировала парламентарий.