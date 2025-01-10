Размер прожиточного минимума пенсионера увеличили на Кубани

С 1 января 2025 года в Краснодарском крае установлен новый размер прожиточного минимума для пенсионеров — 14 641 рубль.
В связи с увеличением размера прожиточного минимума для пенсионеров, изменился размер и некоторых пособий. Так, с нового года выросли выплаты по единому пособию для детей и беременных женщин, а также по пособию, которое выплачивается при рождении первого ребёнка до трёх лет. Кроме того, увеличилась федеральная социальная доплата, рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
— Перерасчет размера социальной доплаты каждому пенсионеру производится беззаявительно. Пенсионеров избавили от необходимости сбора справок и личного обращения в Соцфонд или МФЦ для получения господдержки, — прокомментировала парламентарий.