Новосибирская область впервые экспортировала пшеницу во Вьетнам

По данным информационного агентства ТАСС, Новосибирская область в 2024 году впервые экспортировала пшеницу во Вьетнам — было доставлено около 800 тысяч тонн. Об этом рассказал рассказал руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев.