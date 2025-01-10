В Казани протестировали первый Ту-214

Строительство авиалайнера началось в 2019 году на Казанском авиастроительном заводе. Первоначальные планы предполагали осуществление мероприятия до наступления Нового года, однако в таком случае борт поднялся бы в небо без оснащенного салона. Производители предпочли завершить процесс комплектации самолета прежде.