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В Казани протестировали первый Ту-214

Полёт состоялся в последний день новогодних каникул.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане прошло тестирование нового Ту-214. Самолет совершил свой дебютный полет в последний день новогодних выходных.

Строительство авиалайнера началось в 2019 году на Казанском авиастроительном заводе. Первоначальные планы предполагали осуществление мероприятия до наступления Нового года, однако в таком случае борт поднялся бы в небо без оснащенного салона. Производители предпочли завершить процесс комплектации самолета прежде.

Авиалайнеру присвоен регистрационный номер RA-64535. Этот самолет станет отправной точкой для нового серийного производства пассажирских самолётов завода.