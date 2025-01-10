На Кубани объем дорожного фонда составит 54 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщили на краевом планерном совещании.
В регионе запланировано строительство обходов станицы Ленинградской и Тимашевска, участков и искусственных сооружений Восточного подъезда к Краснодару. Проводится реконструкция автодорог «Краснодар-Ейск» и «Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края».
В 2025 году начнется реализация программы комплексного развития дорог Краснодара. В краевом центре построят транспортную развязку, соединяющую дорогу по улицам Тихорецкой и Володарского. В планах — реконструкция Западного подъезда к Краснодару и автодороги по улице Красных Партизан на участке от Заполярной до Западного Обхода.
Кроме того, в Краснодаре реконструируют улицу Есенина от Солнечной до Суздальской и путепровод по улице им. Фадеева через М-4 «ДОН». В 2025 году стартует и капремонт Тургеневского моста.
Кроме дорог, в крае благоустроят более 100 парков и скверов. На работы направят около 3 млрд рублей.
«Дополнительно планируем построить и отремонтировать 38 объектов водоснабжения, 15 — газоснабжения и 92 километра газопроводов. Часть из них — в гористой местности, поэтому работы сложные и затратные, но необходимые для людей, которые там живут», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.