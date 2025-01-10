На Кубани объем дорожного фонда составит 54 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году начнется реализация программы комплексного развития дорог Краснодара. В краевом центре построят транспортную развязку, соединяющую дорогу по улицам Тихорецкой и Володарского. В планах — реконструкция Западного подъезда к Краснодару и автодороги по улице Красных Партизан на участке от Заполярной до Западного Обхода.