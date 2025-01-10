Что ждёт экономику Казахстана в 2025 году: эксперты сулят рост инфляции

«В январе этого года обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 год. По медианным оценкам в 2025 году цена на нефть марки Brent составит 75,0 долларов за баррель (ранее — 76,5 долларов за баррель). Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 74,0 доллара за баррель. Ожидания на 2027 год сложились на уровне 75 долларов за баррель».