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В Ростовской области построят новую ВЭС на 100 МВт

В Морозовском районе Ростовской области к 2030 году построят новый ветропарк мощностью 100 МВт. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на генсхему размещений энергообъектов.

Новая ветроэлектростанция (ВЭС) появится в Грузиновском сельском поселении Морозовского района.

По информации «Ведомостей Юг», соглашение о строительстве ВЭС было подписано между областным правительством и структурой «Ростатома» «НоваВинд» на выставка «Иннопром-2024».

Ранее, в 2021 году компания «НоваВинд» построила в Ростовской области «Марченковскую ВЭС». Ветропарк расположен в Зимовниковском районе, его строительство потребовало 16 млрд рублей инвестиций. В 2023 на этой ВЭС вырабатывали 276,9 ГВт/ч.

В донском регионе в настоящее время работают шесть ВЭС суммарной мощностью 610 МВт.