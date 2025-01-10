В Ростовской области построят новую ВЭС на 100 МВт

Ранее, в 2021 году компания «НоваВинд» построила в Ростовской области «Марченковскую ВЭС». Ветропарк расположен в Зимовниковском районе, его строительство потребовало 16 млрд рублей инвестиций. В 2023 на этой ВЭС вырабатывали 276,9 ГВт/ч.