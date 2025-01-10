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В Нижнем Тагиле новый автобусный маршрут запустят 13 января

Дату запуска автобуса № 77 в Нижнем Тагиле перенесли.

Новый автобусный маршрут № 77 в Нижнем Тагиле запустят 13 января 2025 года. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

Новые автобусы на маршруте будут курсировать с Гальяно-Горбуновского массива на Вагонку и в обратном направлении по мосту через Тагильский пруд. Ранее сообщалось, что маршрут запустят с 9 января, но возникли сложности.

— Решение принято в связи с увеличением времени, необходимого для регистрации, постановки на учет, — рассказывает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, нужно также получить лицензии для новых автобусов, в праздники этот вопрос решить не получилось.

От ТРЦ «Кит» на Гальянке автобусы № 77 будут ходить с 06:15 (первый рейс) до 18 часов (последний рейс) в будни, до 17:40 — в выходные.