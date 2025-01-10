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Новую трассу для паромной переправы в Павлове обустроят за 39 млн рублей

Госучреждение Нижегородской области Главное управление автомобильных дорог заключило контракт на обеспечение судоходной трассы между городом Павлово и левым берегом реки Оки на траверзе 116 км судового хода. По информации с сайта госзакупок, учреждение заключило контракт с ООО Реновация из Ростова-на-Дону за 39,1 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Паромная переправа необходима для бесперебойного транспортного сообщения между Павловом и крупным поселком Тумботино в период половодья и при прохождении шуги. Ранее жители жаловались на то, что к существующей переправе в паводок сложно подъехать, так как дороги размывает.

Подрядчику предстоит расчистить участок от кустарников, а затем провести дноуглубительные работы и планировку откосов. Створ новой паромной переправы будет проходить от участка берегоукрепления выше наплавного моста до автодороги от деревни Малое Окское на противоположной стороне.

Работы необходимо завершить в апреле 2025 года.