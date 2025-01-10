В России 12 автокомпаний подняли цены с Нового года

Скидок от производителя (605−715 тыс. рублей) также лишились все версии кроссоверов X3 — они теперь стоят от 2,24 до 2,41 млн рублей. Отменена и скидка в 784,9 тыс. рублей для одной из комплектаций X3 Pro. Также дороже обойдется покупателям X7 Kunlun: за него придется заплатить на 522,9−800 тыс. больше, чем в прошлом году.