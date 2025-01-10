Власти Краснодара решат вопрос с главной по обилию пробок улицей

На улице Дзержинского в Краснодаре приступили к строительству подземного пешеходного перехода. Он появится на остановке «Нахимова». Работы на участке разделят на несколько этапов. Об этом в своем телеграм-канале (18+) рассказал глава краевой столицы Евгений Наумов, сообщает ИА KrasnodarMedia.