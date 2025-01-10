Власти Краснодара решат вопрос с главной по обилию пробок улицей

На улице Дзержинского в Краснодаре приступили к строительству подземного пешеходного перехода. Он появится на остановке «Нахимова». Работы на участке разделят на несколько этапов. Об этом в своем телеграм-канале (18+) рассказал глава краевой столицы Евгений Наумов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
«Поток и машин, и пешеходов там настолько большой, что с ним не справляется четырехполосная дорога. Каждый пешеходный переход и светофор осложняет проезд. Поэтому мы уведем трафик под землю», — поделился Евгений Наумов.
Всего на участке оборудуют более 78 метров перехода с лестницами. На время работ остановка общественного транспорта сдвинется в сторону «Красной площади».
Напомним, генподрядчика будут судить за аферу при строительстве перехода в Краснодаре. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.