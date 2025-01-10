Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана — Самарканд

«В ходе переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда “Jibek Joly”, организованного железнодорожными компаниями двух стран».
С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта «Jibek Joly» и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям.
«Рассматривается новый международный маршрут Астана-Самарканд, который будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала двух стран».
Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №½ «Алматы-Ташкент», что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.
Стороны отметили, что поезд №½ «Алматы-Ташкент» стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.
Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.