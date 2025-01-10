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Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана — Самарканд

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют запуск нового железнодорожного маршрута Астана — Самарканд. Развитие взаимодействия и сотрудничества в области пассажирских перевозок между двумя странами обсудили на встрече в Астане представители казахстанского АО «Пассажирские перевозки» и АО «Узбекистон темир йуллари». Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстан темир жолы»(КЖТ).

Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

«В ходе переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда “Jibek Joly”, организованного железнодорожными компаниями двух стран».

говорится в сообщении.

С учетом высокой популярности маршрута и его значимости для обеих стран было принято решение продолжить развитие проекта «Jibek Joly» и рассмотреть возможность открытия аналогичных туристических маршрутов по другим направлениям.

«Рассматривается новый международный маршрут Астана-Самарканд, который будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала двух стран».

сообщили в КЖТ.

Также на встрече обсуждались возможности корректировки графиков движения поездов на международных маршрутах для повышения удобства пассажиров и увеличения пассажиропотока. По инициативе узбекской стороны было предложено пересмотреть график курсирования поезда №½ «Алматы-Ташкент», что позволило сделать время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.

Стороны отметили, что поезд №½ «Алматы-Ташкент» стал важной частью транспортного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. В прошлом году он перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает растущий интерес к данному маршруту.

Расстояние между двумя странами составляет 988 километров.

экономика