Узбекистан и Казахстан хотят запустить новый железнодорожный маршрут Астана — Самарканд

«В ходе переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов между Казахстаном и Узбекистаном, а также утвержден состав рабочей группы для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск туристического поезда “Jibek Joly”, организованного железнодорожными компаниями двух стран».