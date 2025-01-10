В Норильске появится атомная станция малой мощности

Правительством РФ утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Включены в схему и территории Сибири, в том числе Норильск, где построят атомную станцию малой мощности, сообщает «Коммерсантъ».
Все проекты должны быть реализованы с 2037 по 2042 годы.
Генеральная схема предусматривает также строительство до 2036 года тепловой электростанции ООО «Тайга Богучаны» в Красноярском крае.
Помимо этого, предусмотрены строительство и реконструкция линий электропередачи и подстанций, в том числе в Красноярском крае (ПС 500 кВ, ЛЭП 220−500 кВ).