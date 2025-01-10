Физлица в Беларуси в 2024 году продали на $1,7 млрд валюты больше, чем купили

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в 2024 году составил $11,07 млрд, проданной — $12,77 млрд.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в 2024 году выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $3,12 млрд валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в прошлом году составил $31,41 млрд, проданной — $28,3 млрд.
За декабрь 2024 года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $164,6 млн. Общий объем купленной физлицами валюты в декабре составил $1,03 млрд, проданной — $1,19 млрд.
Покупка юрлицами иностранной валюты за декабрь 2024 года превысила ее продажу на $450,3 млн. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в декабре составил $3,01 млрд, проданной — $2,56 млрд.