Физлица в Беларуси в 2024 году продали на $1,7 млрд валюты больше, чем купили

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в 2024 году выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия купили на $3,12 млрд валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в прошлом году составил $31,41 млрд, проданной — $28,3 млрд.