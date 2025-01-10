В Новосибирске приговор застройщику ЖК «Новомарусино» обжаловали три стороны

9 января обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» подали апелляционные жалобы на приговор главе скандально известной компании «Доступное жилье Новосибирск» Вадиму Варвянскому. В декабре решение Фемиды обжаловали адвокат девелопера и прокурор.
Напомним, что 13 декабря прошлого года Ленинский райсуд Новосибирска признал Варвянского виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему 3 года и 4 месяца принудительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Но фигуранта сразу освободили от наказания, поскольку он фактически его отбыл во время нахождения в СИЗО и под домашним арестом.
Такой финал судебного процесса вызвал негодование со стороны потерпевших.
— Мы не согласны с приговором, потому что Варвянский совершил преступление такого большого масштаба и, получается, никакой ответственности не понес. Поэтому мы просим отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, — рассказала «Прецеденту» дольщица Алла Гращенкова.
Потерпевшие также категорически не согласны с квалификацией обвинения, особенно в свете того, что по ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) Варвянский был оправдан за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Люди полагают, что в действиях девелопера имелись все признаки мошенничества.
К слову, иски потерпевших, которые вложили в строительство домов миллионы, а взамен не получили ничего, Фемида оставила без рассмотрения.
В микрорайон «Новомарусино» вложились порядка шести сотен дольщиков. Около 100 квартир за 200 миллионов выкупила мэрия Новосибирска на этапе строительства. В далеком 2016 году новостройки должны были сдать, но дольщики так и не дождались ключей от своих квартир. В ходе расследования уголовного дела правоохранители выдвинули версию, что учредитель ООО «ДЖН» собрал с дольщиков больше миллиарда рублей и вывел деньги в аффилированные фирмы.
В итоге проблемы обманутых дольщиков «Новомарусино» пришлось решать за счет госкорпорации «Фонд развития территорий», а часть объектов достраивать с привлечением нового застройщика. При этом многие люди, которые получили компенсации от ППК «Фонд», смогли на эти деньги лишь рассчитаться с банками.
— Да, нам вернули деньги, но договоры мы заключали не с фондом, а с «ДЖН», и сам Варвянский никому ничего не компенсировал. Плюс за эти годы деньги обесценились, и дольщикам за счет компенсаций от фонда удалось лишь погасить ипотечные кредиты. Жилья люди не получили, кому-то удалось повторно оформить ипотеку, а кто-то не смог и этого сделать, — констатировала Алла Гращенкова.
В ходе рассмотрения дела в суде Вадим Варвянский вину категорически отрицал. По итогам разбирательства его адвокат Геннадий Черкасов также подал апелляционную жалобу на приговор, в которой настаивает на оправдании девелопера. Защитник дал комментарий «Прецеденту», обосновав свою позицию.
— Денежные средства не похищены, а были израсходованы на строительство, вследствие чего уголовное преследование Вадима Варвянского в части хищения прекращено на стадии следствия. В суде речь шла о злоупотреблении полномочиями, не позволившими завершить строительство.
По мнению стороны защиты, эти обстоятельства и ответственность за них Варвянского — отсутствовали.
— У ООО «ДЖН» имелись активы для погашения всех обязательств, которые не были использованы на эти цели после отстранения Варвянского от управления обществом, — отметил Геннадий Черкасов.
Решение Ленинского райсуда по делу Вадима Варвянского обжаловала и прокуратура. Напомним, что в прениях сторон гособвинитель запрашивал для бизнесмена-строителя 5 лет колонии общего режима.
Апелляционные жалобы сторон рассмотрит коллегия по уголовным делам Новосибирского облсуда. Дата судебного заседания пока не назначена.
Иван ЛУДНОВ.