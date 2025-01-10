В Новосибирске приговор застройщику ЖК «Новомарусино» обжаловали три стороны

— Да, нам вернули деньги, но договоры мы заключали не с фондом, а с «ДЖН», и сам Варвянский никому ничего не компенсировал. Плюс за эти годы деньги обесценились, и дольщикам за счет компенсаций от фонда удалось лишь погасить ипотечные кредиты. Жилья люди не получили, кому-то удалось повторно оформить ипотеку, а кто-то не смог и этого сделать, — констатировала Алла Гращенкова.