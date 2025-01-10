С новым МРОТ. О законах и решениях, вступивших в силу с 1 января в Омске

Из инфраструктурных проектов большого внимания заслуживают особые для Омска объекты — это мосты. Город рискует получить звания столицы пробок и заторов. Проект капремонта Комсомольского моста в Омске получил положительное заключение госэкспертизы, стартуют работы в октябре 2025 года и продлятся до октября 2026-го. Об этом мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграм-канале сообщал ещё в июле 2024 года. Тогда эта новость получила положительную реакцию, просто никто не подозревал, какими пробками у моста у телецентра закончится 2024-й. Одна часть города оказалась почти отрезана от Левобережья.