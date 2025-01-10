С новым МРОТ. О законах и решениях, вступивших в силу с 1 января в Омске

МРОТ станет другим, будет действовать новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ, с 2025 года повышаются пенсии, социальные выплаты, штрафы за нарушение ПДД
Подробности в материале «АиФ в Омске».
Налоги по-новому.
С 2025 года в Омске появился туристический налог. Его ставка составляет 1%, и в дальнейшем будет ежегодно повышаться до 5% в 2029-м. Налоговой базой будет стоимость размещения в гостинице, хостеле
С 1 января 2025-го в Омской области начинает действовать специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (Авто УСН). С инициативой о введении Авто УСН обратились предприниматели. При таком режиме отчётность почти полностью отменяется, а налог рассчитывается автоматически, что снижает непроизводственные издержки ведения бизнеса. Ставки, кстати, выше при Авто УСН, чем при простой «упрощёнке», поступают в областной бюджет.
Спасти и приумножить.
В Омской области в 2025 году решительно возьмутся за демографические процессы. Во-первых, регион выходит на тропу войны с абортами. В КоАП введён штраф за склонение к прерыванию беременности «в виде уговоров, предложений, подкупа, обмана и других способов». Штрафы для граждан составят 3 — 5 тыс. руб., для должностных лиц — 25−50 тыс. руб., для юридических лиц — 100−200 тыс. руб.
Возьмутся и за здоровье подрастающего поколения. В Омской области будет действовать закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Нарушителей тоже будут штрафовать. Запрещена продажа энергетиков в объектах культуры, спорта, образования, а также во время массовых мероприятий. 11 сентября — в День трезвости — продажа алкогольсодержащей продукции будет поставлена на стоп.
С оттоком населения из Омской области также решено бороться, а для этого будет усилена работа и меры поддержки госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках этой программы в регион прибыло около 50 тысяч человек, с начала 2024 года — более 1300 соотечественников.
Единовременное подъёмное пособие увеличится, как и размер частичной компенсации расходов на жилищное обустройство семей с детьми.
Мосты нашей судьбы.
Из инфраструктурных проектов большого внимания заслуживают особые для Омска объекты — это мосты. Город рискует получить звания столицы пробок и заторов. Проект капремонта Комсомольского моста в Омске получил положительное заключение госэкспертизы, стартуют работы в октябре 2025 года и продлятся до октября 2026-го. Об этом мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграм-канале сообщал ещё в июле 2024 года. Тогда эта новость получила положительную реакцию, просто никто не подозревал, какими пробками у моста у телецентра закончится 2024-й. Одна часть города оказалась почти отрезана от Левобережья.
Зато есть и хорошая новость — в 2025 году начнётся строительство моста через реку Омь, которая соединит берега в районе ул. 2-й Учхозной. Правда, строительство будет осуществляться по принципу концессии, а значит, проезд будет платным, кроме общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.
История и культура.
В школах появится курс истории Омской области для учеников 5−7-х классов. Изучать будут от древности до новейшей истории.
С 2025 года празднования Дня города Омска и Дня Омской области объединят. Правда, о Дне Омской области никто и не слышал, однако он отмечается 7 декабря. Теперь оба будут отмечаться в первую субботу августа.
2025-й станет юбилейным для некоторых персоналий. К примеру, 23 марта отметим 125 лет со дня рождения народного художника РСФСР Кондратия Белова, 22 мая — 120 лет со дня рождения, пожалуй, самого известного омского поэта Леонида Мартынова. 26 октября исполнится 145 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.
Отметит 30-летие со дня торжественного открытия нового здания Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина, 70-летие — Омский нефтеперерабатывающий завод. 110 лет назад принято в эксплуатацию здание пожарной каланчи в Омске. Младше на десятилетие памятник погибшим в восстании против Колчака 22 декабря 1918 года, что стоит в Старом Кировске.
Юбилеи из области изобретательства — 70 лет назад собран первый в Омске самодельный телевизор, а 50 лет назад инженер авиазавода А. А. Горохов подал заявку на изобретение первого в мире персонального компьютера.
75 лет назад создан Омский русский народный хор. Под знаком культуры пройдёт следующий год. 2026-й Омск вновь встретит в столичном статусе, теперь уже культурной столицы, к тому же регион намерен провести в 2026 году форум приграничных регионов Россия — Казахстан с участием глав государств.