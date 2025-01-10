«Молдовагаз» планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов

Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома». В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим в населенных пунктах из зоны безопасности, которые находятся под контролем Кишинева, были отключены газ, отопление и горячая вода.