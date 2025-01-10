«Молдовагаз» планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов

«Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проект дополнений в Инвестиционную программу на 2025 год, а также в План развития сетей, которые предполагают подключение нескольких населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности, а также на правом берегу Днестра, к газораспределительным сетям предприятий группы. Инициатива затронет населенные пункты, на сегодняшний подключенные к сетям, принадлежащим ООО «Тираспольтрансгаз», — написал Чебан.
По его словам, работы будут проводиться в селах Фырлэдень, Хаджимус, Копанка, Хырбовец, Похребя, Кошница, Пырыта, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Варница, Кочиеры, Васильевка, Коржова и Роги, в которых находятся около 12 тысяч потребителей природного газа. Соответствующий проект предусматривает строительство около 63,9 километров газораспределительных сетей высокого давления, а также двух подводных газопроводов через реку Днестр. Первый этап включает проектные работы, включая геодезические и гидрологические, после чего будет подготовлен окончательный бюджет.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома». В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим в населенных пунктах из зоны безопасности, которые находятся под контролем Кишинева, были отключены газ, отопление и горячая вода.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.