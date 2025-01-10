Мэр Сергей Шелест заявил о ежегодном дефиците бюджета Омска в 30 млрд рублей

В результате по доходам бюджета Омск отстает более чем 2 раза от Новосибирска, в 1,8 раза от Екатеринбурга и в 1,4 раза от Челябинска и Красноярска. на нормальное функционирование городу ежегодно необходимо не менее 70 миллиардов рублей, по факту ежегодный дефицит порядка 30 миллиардов — это сильно много. В Новосибирске бюджет прошлого года составлял 100 миллиардов", — заявил мэр Омска Сергей Шелест на встрече с журналистами.