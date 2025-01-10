Мэр Сергей Шелест заявил о ежегодном дефиците бюджета Омска в 30 млрд рублей

На мероприятии градоначальник заявил о том, для нормального функционирования бюджет Омска должен составлять 70 млрд рублей. Ежегодный дефицит бюджета Омска, по словам Сергея Шелеста, составляет порядка 30 млрд рублей.
"Омск является одним из лидеров среди городов Сибирского федерального округа по сбору налогов с территории города. В 2023 году было собрано 298 млрд. руб., это более 90% всех налогов региона. При этом в бюджет города поступило около 12 млрд. руб., что составляет всего 4%. Получается, что с каждых собранных 100 рублей налогов получаем обратно всего 4 рубля.
Один из наших крупнейших налогоплательщиков в прошлом году перечислил акцизы на нефтепродукты в объеме 131 млрд. руб., из них в бюджет города вернулось всего 90 млн. руб. (0,07%).
Получается, Омская область занимает 1 место в России по объему уплаченных акцизов на нефтепродукты, и последнее место по объему их поступлений после распределения среди всех регионов.
В результате по доходам бюджета Омск отстает более чем 2 раза от Новосибирска, в 1,8 раза от Екатеринбурга и в 1,4 раза от Челябинска и Красноярска. на нормальное функционирование городу ежегодно необходимо не менее 70 миллиардов рублей, по факту ежегодный дефицит порядка 30 миллиардов — это сильно много. В Новосибирске бюджет прошлого года составлял 100 миллиардов", — заявил мэр Омска Сергей Шелест на встрече с журналистами.
Напомним, что бюджет Омска на 2025 год был принят на пленарном заседании городского совета в декабре 2024 года. Доходная часть казны утверждена в объеме 38,5 миллиарда рублей, расходы превышают 39,2 миллиарда рублей.