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В Молдове вступили в силу новые тарифы на газ и электричество с 10 января 2025: Счета за коммуналку уже приходят в страшных снах

По прогнозам аналитиков, это еще не окончательное повышение тарифов.

Источник: Комсомольская правда

Постановления НАРЭ о повышении тарифов на тепло и электроэнергию были опубликованы в сегодняшнем выпуске «Официального вестника»,

С 10 января цена на свет для бытовых потребителей Premier Energy составит 4,1 лея за киловатт/час без НДС. До этого было 2,34 лея.

Бытовые потребители FEE Nord будут платить за электроэнергию 4,68 лея за киловатт. Ранее тариф составлял 2,84 лея,

Граждане, обслуживаемые компанией Termoelectrica, будут платить за отопление 2510 леев/Гкал. Прошлый тариф составлял 824 лея/Гкал.

Потребителям северной столицы услуги компании CET Nord обойдутся в 2126 леев/Гкал. До этого тариф составлял 1819 леев/Гкал.

По прогнозам аналитиков, это еще не окончательное повышение тарифов, но не будем себя заранее накручивать — пока подготовимся к грядущим кругленьким сумма в квитанциях за январь.

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