Взялись за управляющие. УК Калининградской области поставили «на счётчик»

«На протяжении месяца в городе Советске нет тепла в доме на улице Жилинское шоссе. Жильцы уже устали ходить в прокуратуру, управляющую компанию, администрацию и даже писали на сайт правительства, толку нет, в квартирах очень холодно! Люди преклонного возраста уже опустили руки, правды и тепла не добиться. Дети мёрзнут, ставим обогреватели и включаем газовые комфорки, чтобы хоть как-то поддерживать тепло, дети болеют. Управляющая компания жильцов дома на порог уже не пускает, когда слышит, что пришли по поводу отопления, мастер этой управляющей компании сначала обещал тепло через три недели, но после жалобы на сайт правительства зашевелились, или сделали вид. 13.12.2024 года приезжали из Министерства жилищного контроля, были с представителем УК, пояснили, что в тепло узле какая-то поломка, и они не могут ее устранить, что они не знают, как исправить данную поломку», — рассказали жители дома в соцсетях.