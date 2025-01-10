Взялись за управляющие. УК Калининградской области поставили «на счётчик»

Мол, слишком много жалоб от жителей стало поступать на некачественное обслуживание многоквартирных домов. Самых злостных нарушителей могут даже лишить лицензии. Впрочем, пока соответствующую процедуру пока инициировали только в отношении одной из УК.
С доказательствами — в суд.
В Министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области в ответ на запрос «АиФ-Калининград» сообщили, что за 2024 год в адрес министерства поступило 18 000 обращений. В 2023 году было 14 000, рост составил 22 процента.
«Жалобы граждан можно разделить на несколько категорий, которые зависят от сезона года. Например летом больше жалуются на окос травы, уборку придомовых территорий, проведение работ по текущему содержанию мест общего пользования, по начислениям за поставленные коммунальные услуги, перерасчетов. Зимой добавляются жалобы по вопросам отопления в многоквартирных домах, освещения, протекания кровли, содержание подвальных помещений. В течение года часто встречаются жалобы на проведение капитального ремонта. Актуальны в обращениях граждан вопросы о нарушениях УК требований договора управления, ненадлежащее исполнение обязательств в рамках договора, а также смена управляющей компании, если текущая, по мнению собственников многоквартирного дома, качественно не выполняет свои обязанности», — рассказал начальник департамента жилищного контроля и надзора Александр Купцов.
В своих декабрьских тезисах губернатор области был жёсток. Отвечая на вопрос одной из жительниц региона в ходе прямой линии о том, когда же закончится беспредел с УК, многие из которых не исполняют свои обязательства, давая жителям лишь отписки, глава области четко дал понять, что тема эта очень актуальна. Пока основной мерой воздействия на управляющие являются предостережения, некоторые компании их копят десятками.
«Я думаю, что надо не предупреждать, а лишать лицензии. Не можешь справиться с работой — признайся честно и передай тем, кто сможет».
Министерством в октябре текущего года было подано первое подобное заявление в суд. В настоящее время дело еще рассматривается судом, поэтому выводы о сложностях и основных проблемных моментах, можно будет делать только после его рассмотрения и вынесения итогового решения.
По судебной практике других регионов и позиции вышестоящих судов, так как аннулирование является крайней мерой административного воздействия, главное — необходимо доказать в суде соразмерность допущенных управляющей организацией нарушений и применяемой вышеуказанной меры.
На жалобы не реагируют.
Больше всего запросов и недовольств поступает из старых домов. Буквально накануне нового года калининградцы жаловались на состояние своих жилых помещений и на бездействие УК.
Так, к примеру, жители дома № 108 по ул. 1812 года разослали по соцсетям неприглядные фото и видео своего подъезда. В первой половине декабря здесь прорвало трубу, вода лилась в подвал. В срочном порядке протечку устранили, но раскопанный подвал так и оставили в неприглядном состоянии. Спустя две недели после аварии раскопы в подвале приводить в порядок никто не собирался. Управляющая компания данного дома на жалобы жильцов никак не реагировала. Проход к квартирам на первом этаже весь заляпан грязью, валяются осколки кирпичей и наваленная земля.
А жители Советска в декабре жаловались на отсутствие тепла в доме, а так же на то, что на все их просьбы управляющая компания не реагирует.
«На протяжении месяца в городе Советске нет тепла в доме на улице Жилинское шоссе. Жильцы уже устали ходить в прокуратуру, управляющую компанию, администрацию и даже писали на сайт правительства, толку нет, в квартирах очень холодно! Люди преклонного возраста уже опустили руки, правды и тепла не добиться. Дети мёрзнут, ставим обогреватели и включаем газовые комфорки, чтобы хоть как-то поддерживать тепло, дети болеют. Управляющая компания жильцов дома на порог уже не пускает, когда слышит, что пришли по поводу отопления, мастер этой управляющей компании сначала обещал тепло через три недели, но после жалобы на сайт правительства зашевелились, или сделали вид. 13.12.2024 года приезжали из Министерства жилищного контроля, были с представителем УК, пояснили, что в тепло узле какая-то поломка, и они не могут ее устранить, что они не знают, как исправить данную поломку», — рассказали жители дома в соцсетях.
Или вот другой крик о помощи.
«Проживаем в поселке Дружный, Гурьевского р-на, ул. Свободы. Уже пятый месяц, как в нашем доме засорилась канализационная труба между домом и канализационным колодцем. Все фекалии и помои льются прямо в подвал и накапливаются. УК “Старый город”, которая должна обслуживать наш дом, несмотря на многочисленные заявки и жалобы, не исправляет ситуацию. Проблемы с канализацией в поселке, и в частности в нашем доме, были всегда из-за неправильно собранных труб и отсутствия очистных сооружений. Но раньше, при очередном засоре, прочистят — и живём полгода спокойно. В настоящее же время творится какой-то беспредел! Пять месяцев управляйка не может прочистить трубу!» — рассказали жители.
На ул. Угловой жители одного из домов больше четырех недель жили без горячей воды, поскольку управляющая компания не могла заменить циркуляционный насос ГВС в тепловом пункте. На жалобы жителей в управляющей компании не отвечали, так же не сообщая им, когда же установят насос и вернут горячую воду в квартиры.
Такие истории появляются в ежедневном режиме. И это говорит о том, что действительно в работе управляющих компаний нужны системные изменения. Возможны ли они с активным применением «метода кнута», пока не понятно. Современное законодательство весьма лояльно в плане привлечения к ответственности нерадивых УК.