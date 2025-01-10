План развития транспорта в Челябинской области будет стоить 46 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области нашло подрядчика для разработки регионального стандарта транспортного обслуживания. Исследовательской работой займется «Российский университет транспорта». За подготовку стандарта он получит 46,2 млн рублей.
Специалистам университета предстоит изучить актуальное состояние общественного транспорта и обнаружить основные трудности в его работе. Также необходимо спрогнозировать размеры пассажиропотока в ближайшие 15 лет, предложить варианты развития маршрутной сети.
Составляя планы, эксперты обязаны будут придумать, как пересадить наибольшее количество людей из машин в общественный транспорт.
Сдать все документы областному миндортрансу подрядчик должен к 15 ноября 2025 года.