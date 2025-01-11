Атомная электростанция и ГЭС появятся в Иркутской области к 2042 году

В частности, планируется построить мощную атомную электростанцию и ГЭС в Иркутской области. Документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства России.
«Общий прогнозный объём ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 млн кВт. Суммарная мощность электростанций к этому сроку достигнет 299,345 млн кВт», — уточняется в документе.
Увеличение доли мощностей атомных электростанций в структуре производства электроэнергии планируется в диапазоне с 18,9 до 24% в 2042-м. А вот доля тепловых электростанций, работающих на угле и загрязняющих воздух, наоборот, должна снизиться — сегодня их более 62%, а к 2042 году должно быть 57%.
В Иркутской области в 2041 году должен быть введён в строй первый блок Сибирской АЭС (ТЭС-2) мощностью 1255 МВт, а через год, в 2042 году — и второй. Совокупная мощность станции должна составить 2510 МВт. Но где конкретно появится атомная электростанция, не называется — место пока на согласовании.
Кроме этого, в регионе появится новая ГЭС — Тельмамская. Её построят в каскаде ГЭС на реке Мамакан в Бодайбинском районе для нужд северян. Три агрегата должны давать 450 МВт или 1,58 млрд. кВтч. Построят ГЭС к 2037 году.
Что касается других регионов Сибири, то новые АЭС появятся в Томской области, в районе города Северска. Заработает АЭС и в Норильске.