Атомная электростанция и ГЭС появятся в Иркутской области к 2042 году

В Иркутской области в 2041 году должен быть введён в строй первый блок Сибирской АЭС (ТЭС-2) мощностью 1255 МВт, а через год, в 2042 году — и второй. Совокупная мощность станции должна составить 2510 МВт. Но где конкретно появится атомная электростанция, не называется — место пока на согласовании.