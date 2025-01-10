Свыше 800 семей Пермского края получили сертификаты на улучшение жилья

«С помощью выплат молодые семьи могут улучшать жилищные условия за счет реконструкции, то есть завершения ранее начатого строительства индивидуального жилого дома. Кроме того, в случае рождения или усыновления ребенка, семье полагаются дополнительные социальные выплаты. Семья может за три года получить до 37% компенсации стоимости приобретенного жилья», — комментирует министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин. С 2024 года в связи с ростом стоимости квадратного метра, размер выплаты был увеличен с 10% до 15%. Более того, он удваивается, если в семье рождается ребенок в течение последующих двух лет. Так же в год семьи приняли решение выплачивать еще по 50% от установленной выплаты при рождении следующего малыша в течение года.