Суд приостановил деятельность еще одной пекарни сети «Хлебница»

По информации издания, в Свердловский и Индустриальный суды поступили ходатайства о досрочном прекращении деятельности постановлений о приостановке работы пекарни на Парковом проспекте. По словам представителей сети, все выявленные нарушения на данный момент исправлены. Всего на сегодняшний день деятельность приостановили пекарни по ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковому, 9 В, а также заготовочный цех на ул. Емельяна Ярославского, 10.