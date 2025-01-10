«Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев». Новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси

Белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект о потребительских кредитах и микрозаймах, сообщает БелТА.
Еще ранее сообщалось, что проект закона предполагает, что существующие подходы к порядку предоставления микрозаймов унифицируются с подходами к предоставлению потребительских кредитов.
Но есть в документе и ряд новаций. Например, банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать заявителя до заключения договора о том, что превышен размер установленных показателей долговой нагрузки, чтобы человек принимал взвешенное решение. Еще гражданам в трудной жизненной ситуации должны будут предоставлять отсрочку платежа по договору на срок не менее 3 месяцев, а также определять возможности осуществлять от их имени другими юрлицами и индивидуальными предпринимателями установленных действий (информировать об условиях кредитования, оформлении документов, подписании договора). Но еще установлен запрет взимать данными лицами с граждан вознаграждение за свои услуги.
Отмечается, что принятие норм закона поспособствует развитию потребительского кредитования и микрофинансирования в стране, расширит их доступность. Ожидается оказание более качественных финуслуг и сокращение числа жалоб граждан на банки.
Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.