«Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев». Новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси

Но есть в документе и ряд новаций. Например, банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать заявителя до заключения договора о том, что превышен размер установленных показателей долговой нагрузки, чтобы человек принимал взвешенное решение. Еще гражданам в трудной жизненной ситуации должны будут предоставлять отсрочку платежа по договору на срок не менее 3 месяцев, а также определять возможности осуществлять от их имени другими юрлицами и индивидуальными предпринимателями установленных действий (информировать об условиях кредитования, оформлении документов, подписании договора). Но еще установлен запрет взимать данными лицами с граждан вознаграждение за свои услуги.