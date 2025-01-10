Доллар и евро подешевели в Беларуси перед выходными

Доллар и евро дешевеют, а российский рубль дорожает перед выходными в Беларуси. Курсы валют по итогам торгов за 10 января сообщила Белорусская валютно-фондовая биржа.
Так, по данным БВФБ перед выходными в Беларуси на торгах понизились курсы доллара, евро и юаня, укрепился в валютной корзине только российский рубль.
Детальнее перед выходными сложились следующие валютные курсы.
Доллар потерял 0,07% и в средневзвешенном выражении достиг 3,4796 белорусского рубля.
Евро стал легче на 0,44% и теперь за него предлагают в среднем 3,5953 белрубля.
Юань на торгах изменен в сторону уменьшения на 0,22%, среднее значение китайской нацвалюты установилось на отметке в 4,7461 белрубля.
А российский рубль, как отмечалось выше, наоборот, подрос на 0,04%. Средневзвешенное выражение 100 рублей РФ сейчас — 3,4122 белрубля.
Еще новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси: «Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев».
Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.