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Доллар и евро подешевели в Беларуси перед выходными

Курсы доллара и евро понизились в Беларуси перед выходными 11−12 января.

Источник: Комсомольская правда

Доллар и евро дешевеют, а российский рубль дорожает перед выходными в Беларуси. Курсы валют по итогам торгов за 10 января сообщила Белорусская валютно-фондовая биржа.

Так, по данным БВФБ перед выходными в Беларуси на торгах понизились курсы доллара, евро и юаня, укрепился в валютной корзине только российский рубль.

Детальнее перед выходными сложились следующие валютные курсы.

Доллар потерял 0,07% и в средневзвешенном выражении достиг 3,4796 белорусского рубля.

Евро стал легче на 0,44% и теперь за него предлагают в среднем 3,5953 белрубля.

Юань на торгах изменен в сторону уменьшения на 0,22%, среднее значение китайской нацвалюты установилось на отметке в 4,7461 белрубля.

А российский рубль, как отмечалось выше, наоборот, подрос на 0,04%. Средневзвешенное выражение 100 рублей РФ сейчас — 3,4122 белрубля.

Еще новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси: «Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев».

Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.