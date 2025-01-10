Свердловские власти увеличили финансирование Сысерти на 2,5 млрд рублей

Кроме того, увеличено финансирование программ по переселению из аварийного жилья, а также на реализацию инвестиционных проектов в промышленности и агрокомплексе. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что с 2018 года в рамках программы развития Сысерти проведена реконструкция инженерных сетей, ремонт дорог, центральной больницы, детских садов, созданы центры «Точка роста».