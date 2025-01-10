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«Дальнейшая их судьба пока не определена». Все фирменные магазины американского бренда Columbia закрываются в Минске

Все фирменные магазины американского бренда Columbia закрываются в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске закрываются все три фирменных магазина американского бренда одежды и аксессуаров Columbia, сообщает myfin.by.

Как рассказали в компании «Модалайн», развитие торговых объектов бренда в Беларуси развивалось на условиях франшизы.

— Дальнейшая их судьба пока не определена, — прокомментировал менеджер компании Игорь Максимов.

Отмечается, что в дальнейшем продукцию бренда можно будет найти в других торговых объектах, в том числе в специализирующейся на товарах для активного отдыха сети «Спортмастер».

Тем временем доллар и евро подешевели в Беларуси перед выходными.

Еще новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси: «Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев».