«Дальнейшая их судьба пока не определена». Все фирменные магазины американского бренда Columbia закрываются в Минске

В Минске закрываются все три фирменных магазина американского бренда одежды и аксессуаров Columbia, сообщает myfin.by.
Как рассказали в компании «Модалайн», развитие торговых объектов бренда в Беларуси развивалось на условиях франшизы.
— Дальнейшая их судьба пока не определена, — прокомментировал менеджер компании Игорь Максимов.
Отмечается, что в дальнейшем продукцию бренда можно будет найти в других торговых объектах, в том числе в специализирующейся на товарах для активного отдыха сети «Спортмастер».
Тем временем доллар и евро подешевели в Беларуси перед выходными.
Еще новые условия займов и отсрочек по кредитам будут введены в Беларуси: «Сведения о превышении размера долговой нагрузки и отсрочка платежа сроком не менее 3 месяцев».