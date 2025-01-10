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В Челябинскую область не пропустили 36 тонн пакистанских мандаринов

В пункте пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе в Челябинскую область не допустили к ввозу две партии мандаринов происхождением из Пакистана. Специалисты обнаружили, что не всё в порядке с сопровождающими документами.

Источник: Пресс-служба управления Россельхознадзора

С 1 по 10 января сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали 15 партий плодоовощной продукции, которую везли из Казахстана. Общий вес проверенных фруктов составил 281,9 тонн. Большинство продуктов преодолели границу, но две партии мандаринов происхождением из Пакистана весом 36 тонн не пропустили. Их пытались ввезти с нарушением действующего законодательства.

— Перевозчикам выданы предписания на возврат груза на территорию Республики Казахстан. Также в их отношении возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.

сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
экономика