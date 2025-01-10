В Челябинскую область не пропустили 36 тонн пакистанских мандаринов

С 1 по 10 января сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали 15 партий плодоовощной продукции, которую везли из Казахстана. Общий вес проверенных фруктов составил 281,9 тонн. Большинство продуктов преодолели границу, но две партии мандаринов происхождением из Пакистана весом 36 тонн не пропустили. Их пытались ввезти с нарушением действующего законодательства.
— Перевозчикам выданы предписания на возврат груза на территорию Республики Казахстан. Также в их отношении возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.