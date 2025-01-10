Банки Казахстана начнут работать по новому стандарту с 13 января

А вот клиентов Евразийского банка все же ждут изменения в связи с переходом на новый стандарт платежей. Юрлицам необходимо будет соблюдать несколько требований: с 9 января банк не принимает платежные документы с датой валютирования позднее 10 января в формате МТ. С 10 января не принимаются платежи в формате МТ, а с 11 января не обслуживаются платежные документы, представленные по форме, не соответствующей требованиям Правил № 208 на бумажных носителях и форматам сообщений, утвержденным внутренними регламентирующими документами АО «Национальная платежная корпорация».