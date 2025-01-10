Банки Казахстана начнут работать по новому стандарту с 13 января

В ближайшие дни крупные банки республики проведут технические работы на своих сайтах и в приложениях, но принципиально для их пользователей ничего не изменится.
Так, Банк ЦентрКредит предупредил о технических работах 12 января с 02:30 до 06:05. В эти часы нельзя будет воспользоваться мобильными приложениями bcc.kz и bcc business, а также банкоматами и платежными терминалами.
Как утверждается на официальном сайте Halyk Bank, переход на стандарт ISO 20022 не повлияет на финансовые операции клиентов — на оплату кредитов, переводы, платежи, работу банкоматов, а также обслуживание счетов.
А клиентов ForteBank предупредили о технических работах 13 января и рекомендовали обновить приложения банка до 18:00 10 января. С 17:50 10 января до 09:00 11 января пользователи не смогут оплатить штрафы и налоги. Также с 8 по 10 января не будут приниматься переводы с будущей датой в тенге. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц переводы в тенге между банками будут недоступны 10 января с 20:00 до 21:30.
А вот клиентов Евразийского банка все же ждут изменения в связи с переходом на новый стандарт платежей. Юрлицам необходимо будет соблюдать несколько требований: с 9 января банк не принимает платежные документы с датой валютирования позднее 10 января в формате МТ. С 10 января не принимаются платежи в формате МТ, а с 11 января не обслуживаются платежные документы, представленные по форме, не соответствующей требованиям Правил № 208 на бумажных носителях и форматам сообщений, утвержденным внутренними регламентирующими документами АО «Национальная платежная корпорация».