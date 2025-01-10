В Уфе построят газовую автозаправку

Ранее проект был включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Это позволило инвестору перейти на следующий этап — к заключению СЗПИ, которое гарантирует ему упрощенный и ускоренный формат получения мер господдержки. В реализацию инициативы инвестор намерен направить 50 миллионов рублей.
Предполагается, что производственная мощность АГНКС составит порядка 1200 кубометров и позволит значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды и оптимизировать расходы автомобилистов.
Напомним, соглашение о защите и поощрении инвестиций является ключевым элементом программы поддержки инвесторов, внедренной в Башкортостане в 2023 году. Оно объединило в себе все ранее заключаемые соглашения о мерах господдержки.