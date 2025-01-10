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44 водоема очистят в Волгоградской области к 2030-му году

Главным станет строительство комплекса ГТС, благодаря чему Волго-Ахтубинская пойма будет наполняться водой независимо от сбросов через Волжскую ГЭС.

Волгоградская область включилась в федеральный проект «Вода России». Он реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и рассчитан до 2030 года, сообщают в облкомприроды.

Восстанавливать планируется реки Волжского и Донского бассейнов. Волгоградский регион предложил привести в порядок 44 водоема и построить 74 водопропускных сооружения. Три из них — в 2025 году.

«Одним из главных мероприятий станет строительство комплекса гидротехнических сооружений, благодаря которым территория Волго-Ахтубинской поймы будет наполняться водой независимо от сбросов через Волжскую ГЭС. Через 32-километровый канал вода будет перебрасываться из Волгоградского водохранилища в Ахтубу, гидроэлектростанцию, водорегулирующие сооружения, а также ряд других объектов», — поясняют в комитете.

По пресс-службе обладминистрации уточняют, что в рамках проекта расчистят 42 ерика и озера в Волго-Ахтубинской пойме, а также участки двух притоков Дона — рек Иловли и Медведицы.