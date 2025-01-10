44 водоема очистят в Волгоградской области к 2030-му году

«Одним из главных мероприятий станет строительство комплекса гидротехнических сооружений, благодаря которым территория Волго-Ахтубинской поймы будет наполняться водой независимо от сбросов через Волжскую ГЭС. Через 32-километровый канал вода будет перебрасываться из Волгоградского водохранилища в Ахтубу, гидроэлектростанцию, водорегулирующие сооружения, а также ряд других объектов», — поясняют в комитете.