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В Волгоградской области самозанятые получили почти 30 млн рублей господдержки

Для самозанятых волгоградцев доступны бесплатное обучение, микрозаймы, участие в ярмарках. В прошлом году на такие меры поддержки выделили 29,6 млн рублей. С 2020 года налогоплательщики, для которых действует специальный режим, пополнили бюджеты на 2,2 млрд рублей.

В 2024 году в Волгоградской области число самозанятых стало больше на 44 тысячи и достигло 169,5 тыс. человек. Как сообщили в региональном центре «Мой бизнес», главные преимущества такого статуса — простота отчетности, низкие налоговые ставки, простая регистрация. При этом они могут рассчитывать на государственную поддержку.

За прошлый год специалисты центра проконсультировали 2,1 тыс. самозанятых предпринимателей. Также волгоградцы поучаствовали в ярмарках, фестивалях, бизнес-днях и мастер-классах и получили льготные займы Фонда микрофинансирования на сумму 8,2 млн рублей. Гарантийный фонд Волгоградской области выдал поручительства на сумму порядка 1 млн рублей.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров поручил совершенствовать механизмы поддержки среднего и малого бизнеса. В текущем году эту работу продолжат в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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