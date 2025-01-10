В Волгоградской области самозанятые получили почти 30 млн рублей господдержки

В 2024 году в Волгоградской области число самозанятых стало больше на 44 тысячи и достигло 169,5 тыс. человек. Как сообщили в региональном центре «Мой бизнес», главные преимущества такого статуса — простота отчетности, низкие налоговые ставки, простая регистрация. При этом они могут рассчитывать на государственную поддержку.