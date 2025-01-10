В Самаре прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по мусору

Надзорный орган выявил многочисленные нарушения требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Установлены факты несвоевременного вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного, по 20 адресам в поселках Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка, Красный Пахарь и в микрорайоне Крутые Ключи.