В Самаре прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по мусору

Прокуратура Красноглинского района провела проверку работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экология». Прокурорская проверка было проведена по жалобам горожан.
Надзорный орган выявил многочисленные нарушения требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Установлены факты несвоевременного вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного, по 20 адресам в поселках Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка, Красный Пахарь и в микрорайоне Крутые Ключи.
Районная прокуратура внесла представление руководителю регионального оператора, после рассмотрения которого приняты меры по незамедлительному устранению выявленных нарушений, соблюдению периодичности вывоза ТКО. Допустивший нарушения начальник отдела контроля транспортирования отходов привлечен к дисциплинарной ответственности.
Вопросы соблюдения закона в сфере обращения с коммунальными отходами остаются на особом контроле прокуратуры района, сообщили в надзорном ведомстве.