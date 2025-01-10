В Волгоградской области выделят 1,2 млрд рублей на преображение сел

В текущем году в селах 13 районов Волгоградской области обновят уличную дорожную сеть и тротуары. В Алексеевском, Кумылженском и Среднеахтубинском районах появятся новые игровые площадки.
Кроме того, в Иловлинском районе приведут в порядок фасад здания Дома культуры, а в Серафимовичском районе — братское захоронение защитников Сталинграда, сообщили в комитете сельского хозяйства региона.
Список объектов для благоустройства сформировали с учетом предложений местных жителей. Ранее инициативы одобрили члены специальной комиссии облкомсельхоза. В прошлом году в селах реализовали 11 проектов на сумму 33,5 млн рублей.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поручил повысить качество жизни во всех муниципалитетах вне зависимости от их удаленности от областного центра. В Волгоградской области действуют федеральные и региональные программы по преображению ДК, школ и детских садов, обновлению уличного освещения и ряд других.