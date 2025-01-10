В Волгоградской области выделят 1,2 млрд рублей на преображение сел

Напомним, губернатор Андрей Бочаров поручил повысить качество жизни во всех муниципалитетах вне зависимости от их удаленности от областного центра. В Волгоградской области действуют федеральные и региональные программы по преображению ДК, школ и детских садов, обновлению уличного освещения и ряд других.