Крупные дорожные работы ждут Нижний Новгород в 2025 году

Нижний Новгород ждут крупные дорожные работы в 2025 году. В порядок будут приводить сразу несколько протяжённых городских магистралей. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
По словам градоначальника, столица Приволжья будет участвовать в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Он пришёл на смену уже давно известному и зарекомендовавшему себя проекту «Безопасные качественные дороги».
Ожидается, что ремонтные работы пройдут на наиболее протяжённых и загруженных магистралях столицы Приволжья, среди которых улицы Кузбасская, Новикова-Прибоя, Удмуртская, Яблоневая, Решетниковская, Карла Маркса. Также крупный дорожный ремонт пройдёт на проспекте Ленина и проспекте Гагарина у Мызинского моста.
Приводить в порядок городские магистрали будут и по другим проектам. В течение года также будут осуществлять и ямочный ремонт.
По словам Юрия Шалабаева, по ряду дорожных объектов контракты переходящие, поэтому срок окончания работ намечен на 2026 год.
Ранее мы писали, что подземный переход на проспекте Ленина закроют на ремонт.