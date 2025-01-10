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Туапсинская ЦРБ № 2 получила новое оборудование

Современную видеоэндоскопическую систему получила Туапсинская ЦРБ № 2.

Новое медоборудование приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как пояснил глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов, внедрение такой техники позволяет врачам проводить более точные исследования и выявлять заболевания на ранних стадиях. Руководитель краевого ведомства также добавил, что новая система оснащена камерой с высоким разрешением и большим экраном.

Ранее, в 2024 году, для больницы были закуплены рентген- и УЗИ аппараты. В целом, за прошлый год медицинские учреждения края пополнились примерно 1,5 тысячами единиц новой техники.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в горполиклинику Геленджика закупили новое медоборудование.

медицина